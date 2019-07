Las cifras procesadas por El Observador de las elecciones internas del 30 de junio de 2019 corresponden a los votos emitidos al Órgano Deliberativo Nacional en todos los circuitos del país, de acuerdo a la información proporcionada por la Corte Electoral en los resultados del escrutinio departamental. No incluye votos exclusivamente al precandidato (aquellos que pusieron dos listas del mismo precandidato), votos exclusivamente al Órgano Deliberativo Departamental y votos en blanco y anulados. Las localidades en el interior del país son aquellas donde había circuitos electoral. No fueron incluidos los datos de los partidos que no lograron la votación mínima para pasar a las elecciones nacionales.

El resultado del 30 de junio no tiene ningún valor como proyección para octubre en la comparación entre partidos. La elección no era obligatoria y por tanto no se pueden sacar conclusiones acerca de cómo votarán en las nacionales.

No todas las localidades ni departamentos tienen el mismo peso electoral. No solo porque hay zonas muy populosas, sino también porque en algunas fue mucha más gente a votar que en otras.

CRÉDITOS:

Este especial sobre los resultados de las elecciones internas 2019 fue realizado por Gonzalo Ferreira y Felipe Llambías.