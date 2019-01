Zitarrosa antes de Zitarrosa

1966

Zamba del estilo clásico argentino. Fue grabada en el segundo disco, Del amor herido, en 1967.

Niña, lo hubieras dicho

si estabas enamorada;

amor que no da nada

no es más que puro capricho.

Si te has quedado triste

no es porque yo me haya ido;

un amor bien sentido

no es como el que vos me diste.

No me estés esperando

pasarán muchos años;

me hiciste tanto daño

que te estoy olvidando.

Si volviera algún día

sé que por vos no sería.

Dicen los que han amado

que amar es dulce y que duele;

si eso es verdad se puede

querer y ser desdichado.

Yo sí que te he querido,

vos no podrás olvidarme;

mañana, al recordarme,

sabrás que yo sí he sufrido.